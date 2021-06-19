Son Dakika Transfer Haberi: Zeljko Obradovic geri dönüyor! Partizan'la 3 yıllık anlaşma

Sırp basınında çıkan haberde, Avrupa'nın en çok kupa kazanan başantrenörü Zeljko Obradovic'in Partizan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

Yıllar sonra Partizan'a geri dönen Zeljko Obradovic'in 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde gelecek planlaması hakkında konuşan Obradovic, "Partizan yetkilileriyle sürekli iletişim içerisindeyim. Kulübe yardımım dokunacağı her konuda onların yanındayım ama sadece Partizan değil, bütün Sırbistan basketbolu için bu böyle. Partizan ve Kızılyıldız'ın Euroleague'de olmasını isterim. Belgrad şehri ve Sırbistan, basketbolu çok seviyor. Partizan benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsminin zaman zaman NBA ile anılması hakkında da konuşan Obradovic, "NBA'e kesinlikle gitmem. NBA takımları Avrupa'dan gelen koçlara güvenmiyorlar. Bu kırılması zor bir döngü." sözlerini kullanmıştı.