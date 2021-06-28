Son Dakika Transfer Haberi: Younes Belhanda transferinde sıcak gelişme! Vazgeçmek zorunda kaldılar...

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, Faslı oyuncuyla el sıkışmasına rağmen maddi imkansızlıklar sebebiyle transferden vazgeçmek zorunda kaldı.

Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılmasının ardından eski oyuncusuyla yakından ilgilenen Fransız temsilcisi, ekonomik problemler nedeniyle transferi iptal etti. Fransız basını, söz konusu transferin gerçekleşmeyeceğinin artık kesinleştiğini yazdı.

"MADDİ SEBEPLERDEN DOLAYI SÖZLEŞME İMZALAYAMIYORUZ"

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Younes Belhanda transferinde maddi engellere takıldıklarını itiraf etmişti.

Nicollin, "Younes'le Salı günü tekrar görüştük. Şu anda maddi sebeplerden dolayı onunla sözleşme imzalayamıyoruz. Transfer bitseydi harika olurdu ancak şu an mümkün değil. Şu an takımdan ayrılan yok, televizyon gelirlerimiz azaldı, yeni sezonda statlarda seyirci olur mu bilmiyorum. Bu nedenle Younes'le hiçbir şey garanti edemiyorum. O yüzden biraz beklemeli. Transfer gerçekleşmediği için ben de hayal kırıklığına uğradım. Büyük çabalar sonucu mali anlamda belli bir noktaya gelmiştik. Bunun için ona teşekkür ederim. Fırsat bulursa başka bir kulüple sözleşme imzalayabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste tüketmek istemiyorum." şeklinde konuşmuştu.

"BELHANDA İLE %90 ANLAŞTIK" DEMİŞTİ AMA...

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Younes Belhanda ile %90 anlaşma sağladıklarını ancak futbolda imzalar atılmadan emin konuşulmaması gerektiğini ifade etmişti.

Nicollin, "Younes daha egzotik takımlardan daha yüksek teklifler aldı ancak ailesiyle birlikte buraya dönmek istiyor. Geri dönmek istediği için mutlu ve gururluyum. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık ancak futbolda imzalar atılmadan emin konuşmakta zorlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Younes Belhanda, "İnşallah Galatasaray'a geri dönerim" açıklamasında bulunmuştu. Menajeri William D’Avila ise "Henüz değil. Her şey mümkün ama şu anda hiçbir şeyden emin değilim." ifadelerini kullanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin nedeniyle kulübü eleştiren Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.