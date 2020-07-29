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Son dakika transfer haberi | Yonathan Del Valle, Bandırmaspor'da
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı.
Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, Del Valle'nin daha önceden takip ettikleri bir oyuncu olduğunu söyledi.
Ligde kalıcı olmak için iyi bir kadro kurmaya çalıştıklarını belirten Göçmez, "Venezuelalı oyuncuyla 1 1 yıllık kontrat imzaladık" dedi.
Göçmez, transfer çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.
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