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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Yılın futbolcusu seçilen Jorge Felix, Sivasspor’da

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Son dakika transfer haberi | Yılın futbolcusu seçilen Jorge Felix, Sivasspor’da
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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Piast Gliwice takımında forma giyen ve Polonya'da yılın futbolcusu seçilen Jorge Felix ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Felix transferi imzaya kaldı. Bundan sonra sadece bir tane yerli oyuncu transfer edeceğiz. Bundan dolayı bu transferi düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

İsmi Fenerbahçe ile de anılan İspanyol oyuncu, bu sezon Gliwice'de 19 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki Felix, santrfor, forvet arkası ve sol kanatta oynayabiliyor.

Son dakika transfer haberi | Yılın futbolcusu seçilen Jorge Felix, Sivasspor’da

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