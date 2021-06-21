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Spor Arena
Haber Giriş: 21.06.2021 - 20:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti

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Son Dakika Transfer Haberi: Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Fransız futbolcu Rayane Aabid ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Rayane Aabid'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Aabid." ifadelerine yer verildi.

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