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Haber Giriş: 09.08.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

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Son Dakika Transfer Haberi | Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
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Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya varan Welinton, siyah beyazlı kulüp ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul'a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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