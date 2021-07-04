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GeriFutbol Son dakika transfer haberi... Vitor Pereira'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Hulk için devrede..
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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi... Vitor Pereira'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Hulk için devrede..

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Son dakika Fenerbahçe haberi... Vitor Pereira'yı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için Pereira aracılığı ile girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de ikinci kez başlayan Vitor Pereira döneminin başlamasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Yeniden İstanbul'a gelen Portekizli hocanın ilk sürprizinin Hulk olacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi... Vitor Pereiradan Beşiktaşa transfer çalımı Hulk için devrede..

34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.

Takvim'in haberine göre Porto ve Shanghai'de 4 sezon beraber çalışan ikilinin bir görüşme yaptıkları ve yeniden Fenerbahçe'de buluşabilecekleri ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi... Vitor Pereiradan Beşiktaşa transfer çalımı Hulk için devrede..

Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hulk'un şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro. Golcü oyuncu, Mineiro'da 5 ayda 26 resmi maça çıkıp, 9 gol+7 asistlik performans sergiledi.

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