Son dakika transfer haberi... Vitor Pereira'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Hulk için devrede..

Fenerbahçe'de ikinci kez başlayan Vitor Pereira döneminin başlamasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Yeniden İstanbul'a gelen Portekizli hocanın ilk sürprizinin Hulk olacağı iddia edildi.

34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.

Takvim'in haberine göre Porto ve Shanghai'de 4 sezon beraber çalışan ikilinin bir görüşme yaptıkları ve yeniden Fenerbahçe'de buluşabilecekleri ileri sürüldü.

Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hulk'un şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro. Golcü oyuncu, Mineiro'da 5 ayda 26 resmi maça çıkıp, 9 gol+7 asistlik performans sergiledi.