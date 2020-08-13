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Haber Giriş: 13.08.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Vincent Aboubakar sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar 3 Türk kulübüne önerildi. Aboubakar'ın menajerlerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor ile görüştüğü ortaya çıktı.

Geçen sezon Porto'da fazla forma şansı bulamayan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın menajerlerinin 3 Türk kulübü ile temas kurduğu ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre; Aboubakar'ın uluslararası menajerlerinin oyuncularını Porto'dan ayırmak istedikleri ve bu sebeple 3 Türk kulübü görüştükleri aktarıldı.

Aboubakar'ın menajerilerinin görüştüğü Türk kulüpleri ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor...

Yıldız futbolcu yılda 1,5 milyon Euro kazanıyor.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Vincent Aboubakar sürprizi Fenerbahçe ve Galatasaray...

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