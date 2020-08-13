Son Dakika Transfer Haberi | Vincent Aboubakar sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar 3 Türk kulübüne önerildi. Aboubakar'ın menajerlerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor ile görüştüğü ortaya çıktı.
Geçen sezon Porto'da fazla forma şansı bulamayan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın menajerlerinin 3 Türk kulübü ile temas kurduğu ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre; Aboubakar'ın uluslararası menajerlerinin oyuncularını Porto'dan ayırmak istedikleri ve bu sebeple 3 Türk kulübü görüştükleri aktarıldı.
Aboubakar'ın menajerilerinin görüştüğü Türk kulüpleri ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor...
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