Son Dakika Transfer Haberi: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan fedakârlık istiyor! 2.5 milyon avro talep etti

Spor Arena - Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar menajeri aracılığı ile kalmak istediğini yönetime iletti.

Siyah beyazlı takıma zor bir dönemde katkıda bulunduğunu belirten Kamerunlu futbolcu, formunun zirvesinde olduğunu, kulübün maddi olarak fedakârlık yapması gerektiğini ve 2.5 milyon Euro talep ettiğini söyledi.

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