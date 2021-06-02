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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan fedakârlık istiyor! 2.5 milyon avro talep etti
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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan fedakârlık istiyor! 2.5 milyon avro talep etti

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Son Dakika Transfer Haberi: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan fedakârlık istiyor! 2.5 milyon avro talep etti

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Cyle Larin'den sonra en çok gol katkısını yapan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, siyah beyazlı yönetime maaş talebini iletti.

Spor Arena - Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar menajeri aracılığı ile kalmak istediğini yönetime iletti.

Siyah beyazlı takıma zor bir dönemde katkıda bulunduğunu belirten Kamerunlu futbolcu, formunun zirvesinde olduğunu, kulübün maddi olarak fedakârlık yapması gerektiğini ve 2.5 milyon Euro talep ettiğini söyledi.

Son Dakika Transfer Haberi: Vincent Aboubakar, Beşiktaştan fedakârlık istiyor 2.5 milyon avro talep etti

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