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Haber Giriş: 25.09.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a imza attı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a imza attı!
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Beşiktaş'ta detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar ile resmi sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı kulübe 1+1 yıllığına imzayı attı.

Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde transferi resmen duyurması beklenmiyor.

2016-2017 sezonunda Portekiz ekibi Porto'dan 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Vincent Aboubakar, sergilediği performans ile kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Şimdi ise Kamerunlu golcünün yeniden Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirecek.

28 yaşındaki yıldız, son 2 sezondur sakatlıklarla boğuşuyor. 2018-2019 sezonunun başında çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 198 gün formasından uzak kalan Aboubakar, çeşitli nedenlerle pek çok maçta forma giyemedi. Son 2 yılda yalnız 19 maça çıkan tecrübeli golcü, Beşiktaş'a geri dönerek yeniden formunu bulmayı hedefliyor.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Vincent Aboubakar, Beşiktaşa imza attı

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