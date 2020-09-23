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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, Beşiktaş için bu gece İstanbul’a geliyor
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Futbol
Haber Giriş: 23.09.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, Beşiktaş için bu gece İstanbul’a geliyor

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Porto forması giyen Vincent Aboubakar eski takımı Beşiktaş için bu gece 23.30’da İstanbul’a geliyor.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Beşiktaş golcü transferini bitiriyor. A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın şu anda Porto'da forma giyen eski oyuncusu bu gece 23.30’da İstanbul’a geliyor.

Detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek olan Aboubakar, oynamasına engel bir durum olmaması durumunda Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, Beşiktaş için bu gece İstanbul’a geliyor

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