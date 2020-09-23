Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, Beşiktaş için bu gece İstanbul’a geliyor

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Beşiktaş golcü transferini bitiriyor. A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın şu anda Porto'da forma giyen eski oyuncusu bu gece 23.30’da İstanbul’a geliyor.

Detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek olan Aboubakar, oynamasına engel bir durum olmaması durumunda Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

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