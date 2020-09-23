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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, 3 yıl sonra Beşiktaş'a dönüyor
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DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, 3 yıl sonra Beşiktaş'a dönüyor

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Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak üzere...

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ile şartlarda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

Yapılacak kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde Aboubakar ile ücretinin önemli bir kısmı performansa dayalı olacak şekilde sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyeceği de alınan bilgiler arasında...

Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, 3 yıl sonra Beşiktaşa dönüyor

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