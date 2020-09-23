Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, 3 yıl sonra Beşiktaş'a dönüyor

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2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ile şartlarda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

Yapılacak kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde Aboubakar ile ücretinin önemli bir kısmı performansa dayalı olacak şekilde sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyeceği de alınan bilgiler arasında...

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