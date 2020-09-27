Son dakika transfer haberi | Vincent Aboubakar, 1.2 milyon Euro'yu feda edip Kartal oldu

Bonservisi bedavaya alınan Aboubakar ile 1 yıllık anlaşma yapılırken, sözleşmeye ‘uzun süreli sakatlık halinde tek taraflı feshedilebilir’ maddesi de kondu. 3 yıl sonra Beşiktaş’a dönen Aboubakar, “Kariyerimin en güzel anlarını yaşadığım kulübe döndüğüm için mutluyum” dedi.

Beşiktaş ile Vincent Aboubakar 3 yıl aradan sonra bir kez daha buluştu... Siyah beyazlı kulüp, geçtiğimiz çarşamba gecesi İstanbul’a getirip ertesi gün 4 saat süren detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdiği Kamerunlu santrforun transferinin tamamlandığını dün resmen açıkladı. Sağlık kontrolünün ardından ücret pazarlığı için masaya oturulan Aboubakar, 2 güne yayılan görüşme maratonunun ardından ikna oldu ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tek taraflı fesih hakkı da alındı

Porto Kulübü’nden bonservisi bedelsiz olarak alınan Kamerunlu futbolcu ücret pazarlığına 2 milyon 700 bin Euro’dan başladı. Ancak, bu yaz daha önce gerçekleştirilen diğer transferlerde olduğu gibi sıkı bir pazarlık yapan siyah beyazlı yöneticiler, rakamı 1 milyon 200 bin Euro indirtmeyi başardı ve 1 milyon 500 bin Euro’ya anlaşma sağlandı. Beşiktaş yönetimi ayrıca, futbolcunun geçtiğimiz 2 yıl peş peşe yaşadığı sakatlıkları da dikkate alarak, sözleşmenin süresini 1 yılla sınırlı tuttu ve uzun süreli yeni bir sakatlanma halinde ‘tazminatsız olarak’ tek taraflı feshetme maddesi koydurdu.

‘Beşiktaş sayesinde parladım’

İmzayı atmasının ardından lisansı çıkarılan ve dünkü antrenmana katılan Aboubakar, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile Beşiktaş camiasına yeniden ‘Merhaba’ dedi. 28 yaşındaki futbolcu, “Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için çok mutluyum. Burası, Avrupa’daki ilk kupamı kazandığım kulüp. Kariyerimin en güzel anlarını burada yaşadım. Bu kulübü asla unutamam çünkü ben Beşiktaş sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Evime, Beşiktaş’a geri döndüm” dedi.

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