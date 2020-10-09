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Son dakika transfer haberi | Victor Moses, Spartak Moskova'ya kiralandı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Victor Moses, Rusya'nın Spartak Moskova takımına 1 yıllığına kiralandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak takımda düşünülmeyen Victor Moses, Goal'de yer alan habere göre, Spartak Moskova ile anlaştı.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı orta saha, geçen sezon Inter'de kiralık forma giymişti.
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