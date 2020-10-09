Son dakika transfer haberi | Victor Moses, Spartak Moskova'ya kiralandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak takımda düşünülmeyen Victor Moses, Goal'de yer alan habere göre, Spartak Moskova ile anlaştı.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı orta saha, geçen sezon Inter'de kiralık forma giymişti.