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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Victor Moses, Spartak Moskova'ya kiralandı
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Haber Giriş: 09.10.2020 - 23:10 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Victor Moses, Spartak Moskova'ya kiralandı

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Victor Moses, Rusya'nın Spartak Moskova takımına 1 yıllığına kiralandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak takımda düşünülmeyen Victor Moses, Goal'de yer alan habere  göre, Spartak Moskova ile anlaştı.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı orta saha, geçen sezon Inter'de kiralık forma giymişti.

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