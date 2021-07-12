Son Dakika Transfer Haberi... Vedat Muriqi'in golleri işleri değiştirdi! Fenerbahçe'den beklenen hamle, son 3 maç...

Spor Arena - Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirilmesi ve kulübedeki bilinmezliğin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Vedat Muriqi konusunda önemli gelişmeler yaşanırken Lazio'da tüm gözler Maurizio Sarri'ye çevrildi.

SAMATTA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALINCA

Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Samatta'nın, 27 Süper Lig maçında 5 golde kalması sebebiyle sarı-lacivertlilerde yeni sezon için gol arayışları başlamıştı.

SERDAR DURSUN TRANSFERİNE RAĞMEN...

Bu sezon başkan Ali Koç'un önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Serdar Dursun'a attırmıştı. Geçen sezon Bundesliga 2’de gol kralı olan 29 yaşındaki futbolcunun transferine karşın sarı-lacivertliler, önemli bir santrforu daha kadrosuna katmayı planlıyor.

VEDAT MURIQI YENİDEN GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerde forma giydiği ilk sezonunda çıktığı 36 maçta 17 gol, 5 asistlik performans gösteren Kosovalı golcü, 18.5 milyon Euro karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe yönetiminin, rotayı bir kez daha Vedat Muriqi'e çevirdiği ve yıldız futbolcunun transferi için harekete geçtiği belirtildi. 27 yaşındaki forvetin de Fenerbahçe'ye dönüp yeniden kendisini kanıtlamaya sıcak baktığı vurgulanıyor.

KARARI SARRI VERECEK AMA...

Yaz döneminde Lazio'nun başına geçen Maurizio Sarri'nin sezon başlmadan önce Muriqi'in geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor. Kadrosunda Immobile gibi bir yıldızı da bulunduran Sarri'nin, Muriqi için vereceği rapor merak ediliyor.

ANTRENMAN MAÇINDA GALİBİYET GOLLERİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lazio'nun bir antrenman maçında Vedat Muriqi'in performansı dikkat çekti. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Immobile'nin yokluğunda en uçta görev alan Kosovalı yıldızın, 2-0 kazanılan mücadelede gollerin sahibi olduğunu ve etkili bir performans ortaya koyduğu bilgileri yer aldı.

IMMOBILE DE TARTIŞILINCA

İtalya'nın İngiltere'yi finalde mağlup ederek EURO 2020'yi kazanmasına karşın en çok tartışılan isimlerden biri Ciro Immobile oldu. Turnuvanın son 3 maçında beklenilen performansın altında kalan ve basında eleştirilen yıldız golcünün, Lazio'ya dönüşündeki durumunun da Muriqi transferinde etkili olması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transfer için girişimlere başlarken Immobile'nin formsuzluğu ve EURO 2020 sebebiyle kampa geç katılacak olması, Vedat Muriqi'in de ortaya koyduğu performansla birlikte Sarri'nin ne yönde ve ne kadar sürede karar vereceği konusundaki bilinmezlik devam ediyor.