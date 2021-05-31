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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Vedat Muriqi'den Lazio'ya Fenerbahçe baskısı! Dönmek istiyor...
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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Vedat Muriqi'den Lazio'ya Fenerbahçe baskısı! Dönmek istiyor...

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Son Dakika Transfer Haberi: Vedat Muriqi'den Lazio'ya Fenerbahçe baskısı! Dönmek istiyor...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Lazio’nun planlarında Kosovalı futbolcuyu Serie A’da bir takıma kiralamak var. 27 yaşındaki golcü ise Fenerbahçe’ye dönmek için kulübüne baskı yapıyor.

Fenerbahçe 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya verdiği Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kosovalı futbolcunun da gönlü eski takımında. Geçtiğimiz hafta içinde menajer değişikliğine giderek Mirsad Türkcan'la anlaşması, oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüş hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Ancak Lazio'nun büyük paralar karşılığı transfer ettiği Vedat için başka hesapları var. İtalyan kulübü, değerini tekrar yükseltmek istediği oyuncusunu Serie A'da bir takıma kiralamayı planlıyor.

27 yaşındaki golcünün tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullanmaları için kulüp yetkilileriyle görüştüğü ve "İstediğim takımda forma giymeme izin verin" dediği öğrenildi.

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