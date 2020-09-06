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Haber Giriş: 06.09.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Vedat Muriqi Kosova'da ortaya çıktı! Fenerbahçe...

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Son Dakika Transfer Haberi | Vedat Muriqi Kosova'da ortaya çıktı! Fenerbahçe...
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Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olması beklenen Vedat Muriqi, Kosova'da görüntülendi.

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin Lazio ile transfer anlaşmasına vardığı Vedat Muriqi, İstanbul'dan Kosova'ya gitti.

Kosova'nın Supersport gazetesi, Muriqi'nin Kosova'da Prizren şehrinde olduğunu belirtirken golcü oyuncunun fotoğrafları da ortaya çıktı.

Muriqi'nin kişisel nedenlerden dolayı Kosova'da olduğu, burada işlerini hallettikten sonra tekrar İstanbul'a döneceği kaydedildi. Golcü oyuncunun son kez İstanbul'a gelip ardından Lazio'ya transfer olmak için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Vedat Muriqi Kosovada ortaya çıktı Fenerbahçe...

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