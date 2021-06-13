MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi... Vedat Muriqi, Fenerbahçe günlerini arıyor! Geri dönüş...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Vedat Muriqi, Fenerbahçe günlerini arıyor! Geri dönüş...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.06.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Vedat Muriqi, Fenerbahçe günlerini arıyor! Geri dönüş...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi... Vedat Muriqi, Fenerbahçe günlerini arıyor! Geri dönüş...

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 17 gol, 5 asistle oynayan ve 18.5 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in, İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Geride bıraktığımız sezon net golcü sorunu yaşayan Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesinde kadrosunu en az 2 forvetle güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, Fenerbahçe yönetiminin ilk golcü adayı: Vedat Muriqi...

Sarı-lacivertlilerde forma giydiği ilk sezonunda çıktığı 36 maçta 17 gol, 5 asistlik performans gösteren Kosovalı golcü, 18.5 milyon Euro karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu.

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçede Andrea Pirlo iddiası Teklifi geri çevirdi...
Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Andrea Pirlo iddiası! Teklifi geri çevirdi...

SARRI GELDİ, ŞANSI AZALDI

İtalya'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki forvetin bir sene kiralanması gündeme gelirken, Muriqi'in de aklının halen İstanbul'da olduğu öğrenildi. Çizme'ye bir türlü uyum sağlayamayan ve Maurizio Sarri'nin takımın başına gelmesiyle forma şansının iyice azalacağını düşünen tecrübeli golcü, Fenerbahçe'ye dönüp yeniden kendisini kanıtlamaya sıcak bakıyor.

Yönetim de şartların oluşması halinde Muriç'i bir sezon kiralamayı planlıyor. Fakat Ali Koç ve ekibi, bu transfer girişimleri öncesinde teknik direktör belirsizliğini sonuçlandırmayı hedefliyor. Takımın hocası belli olduktan sonra, raporlara göre yıldız oyuncu için Lazio ile görüşmeler başlayabilir.(Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi... Vedat Muriqi, Fenerbahçe günlerini arıyor Geri dönüş...

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi