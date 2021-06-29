Son dakika transfer haberi... Ve Attila Szalai suskunluğunu bozdu! Transfer sorusuna çok net yanıt...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai, Macaristan'ın EURO 2020'den elenmesinin ardından ülke basınına bir röportaj verdi.

Hem Macaristan Milli Takımı hem de kendisi için turnuvanın nasıl geçtiğini anlatan Szalai, Fenerbahçe'deki kariyeriyle ve kendisiyle ilgilenen Avrupa devleriyle ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti.

Nemzetisport'a konuşan Szalai, EURO 2020'de dikkatleri üzerine çeken Macaristan Milli Takımı'nın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

"YAŞADIKLARIMIZIN FARKINA 1 AYDA VARABİLİRİM"

Turnuvanın kendileri için rüya gibi geçtiğini belirten Szalai, "Başardığımız şeyleri düşünmek harika bir duygu. Taraftarların desteği için zaten söylenecek söz yok. bizim yaşadıklarımız rüya gibiydi. Hala başımıza gelenleri tam olarak idrak etmiş değilim. Farkına varmam için 1-2 haftaya, belki de 1 aya ihtiyacım var. Ancak milli takımın bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum" dedi.

"AİLEME VE EŞİME TEŞEKKÜR BORCUM VAR"

Ailesine teşekkür eden Macar stoper, kendisine verdikleri desteğin önemine vurgu yaptı ve "Babam da benim gibi milli takımda oynadı. Onun fikirlerine önem veriyorum. Çocukluğumdan bu yana bana her konuda yardımcı oluyor. Avrupa Şampiyonası'nda da performansımdan keyif aldıkları için mutluyum. Aileme ve eşime bir teşekkür borcum var, onlar her zaman benim yanımdalar. Üç maçı da stattan izlediler ve bazı anlarda da gözyaşı döktüler" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'DEKİ EN ÖNEMLİ ANLAR...

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendisi için en önemli anları anlatan Szalai, "EURO 2020'de bazen duygusal anlar yaşadım. Maçlardan önce ve sonra milli marş çalındığında birçok insanın gözyaşlarını sildiğini fark ettim. Attila Fiola'nın dünya şampiyonu Fransa'ya gol atması, Münih'te Adam Szalai'nin golüyle Almanya'ya karşı öne geçmemiz, sonrasında yenik duruma düşsek de Andras Schafer'in golüyle beraberliği yakalamamız, bize moral veren anlardı. Bence bu goller, milli takımın saha içindeki tavrını mükemmel bir şekilde gösterdi" diye konuştu.

"UMARIM SENEYE 2 TAKIMDA DA BAŞARILI SONUÇLAR ALIRIM"

Geçtiğimiz sezonu hem Fenerbahçe'yle hem de Macaristan Milli Takımı'yla iyi geçirdiğini belirten başarılı savunmacı "Başarılı bir yılı geride bıraktım. Milli maçlar dahil toplam 56 maçta oynadım. Bu sezon, kariyerimin zirve sezonuydu. Hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde büyük başarılar elde ettim. Milli takımla son 16'nın ucundan döndüğümüz gibi Fenerbahçe'de de şampiyonluğu kaybedip üçüncü olduk. Umarım seneye her iki takımda da başarılı sonuçlar alırım" dedi.

"FENERBAHÇE'DE OYNAYABİLDİĞİM İÇİN GURURLUYUM"

Avrupa'nın en büyük liglerinde oynamak istediğini ancak Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Attila Szalai, "Transfere dair çoğu zaman farklı haberler çıkıyor ancak formül basit: Ben bir Fenerbahçe oyuncusuyum, uzun süreli sözleşmem var. İstanbul'da mutluyum ve Fenerbahçe'de oynayabildiğim için gururluyum. Tabi ki hayat, en iyi liglerden birinde oyna fırsatı sunarsa, bunu gerçekleştirmek ve o liglerde kendimi test etmek istediğim bir sır değil. Bu fırsatı yakalayabilmek için her gün çalışıyorum" şeklinde konuştu.

TRANSFER OLACAK MI? ÇOK NET KONUŞTU

Atletico Madrid, Leicester City ve Atalanta gibi kulüplerin kendisiyle ilgilenmesinin güzel bir şey olduğunu ancak bu haberlere takılı kalmadığını ifade eden genç stoper, "Adımın böyle kulüplerle anılması benim için bir onur ancak bu haberlerle yaşamıyorum. Benim için şu an en önemli şey oynamak ve Fenerbahçe'de herhangi bir sorunum yok. İyi bir zamanda ve iyi bir kulüpteyim. Gelişimimi devam ettirebilir ve başarı için savaşabilirim. Yönetim uygun bir teklifin geldiğini söyleyene kadar transfer hakkında konuşmaya değmez" ifadelerini kullandı.

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