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Haber Giriş: 22.09.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Uğurcan Çakır'ı resmen istediler! 15 milyon euroya...

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Son Dakika Transfer Haberi | Uğurcan Çakır'ı resmen istediler! 15 milyon euroya...
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Trabzonspor'dan son dakika haberi...Kalecisi Mendy’yi Chelsea’ye satacak olan Fransız kulübü, milli kaleci Uğurcan Çakır için resmi teklifini yaptı. İşte Trabzonspor'daki son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika... İngiliz devi Chelsea, Rennes’in file bekçisi Edouard Mendy’nin transferinde son aşamaya geldi.

Ada basınına göre taraflar bonuslar dahil 30 milyon Euro’luk bir rakama anlaşacak. Bu gelişmenin üzerine Fransız ekibi hemen kaleci arayışlarına geçerken, Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır için kapıyı çaldılar. Daha önce menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan Rennes, 12+3 milyon Euro’luk resmi bir teklif sundu.

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Ayrıca sonraki satıştan pay da önerildi. Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise 25 milyon Euro. Ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse, bonservis fiyatı 20 milyon Euro civarına inebilir. Karadeniz ekibi, Rennes Kulübü’nün teklifi yükseltmesini bekliyor.

 

 

Son Dakika Transfer Haberi | Uğurcan Çakırı resmen istediler 15 milyon euroya...

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