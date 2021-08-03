Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'a Lille kancası! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haber - Trabzonspor kalesinde sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi olan milli kaleci Uğurcan Çakır ile Fenerbahçe'deki formuyla Milli Takım'a yükselen ve Avrupa'dan transfer teklifleri almaya başlayan Altay Bayındır'a Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille talip oldu.

UĞURCAN OLMAZSA ALTAY

Fransız gazeteci Mohamed Toubache-Ter'in haberine göre Lille, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ı transfer listesine ekledi. İlk olarak Uğurcan için girişim yapacak olan Lille'in, olumsuz sonuç alması halinde Altay Bayındır'a yöneleceği belirtildi.

MAIGNAN'I 13 MİLYON EURO'YA SATTILAR

Fransa Ligue 1'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan, geçtiğimiz günlerde de PSG'yi 1-0 yenerek Fransa Süper Kupası'nı kazanan Lille, kalecisi Mike Maignan'ı 13 milyon Euro karşılığında Milan'a satmıştı.

Süper Kupa maçında Lille kalesini 26 yaşındaki Brezilyalı Leo Jardim korudu.

TRABZONSPOR UĞURCAN İÇİN 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Bugüne kadar birçok takımın gündemine girdiği yönünde haberler çıkan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un en az 15 milyon Euro bonservis talep ettiği biliniyor.

ALTAY İLE INTER DE İLGİLENİYOR

Altay Bayındır ile İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'in de ilgilendiği biliniyor. Daha önce çıkan haberlerde Inter'in Altay için 10 milyon Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise bu teklifi az bularak geri çevirdiği belirtilmişti.

"ASTRONOMİK TEKLİF GELMEDİKÇE SATMAYIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır ve Attila Szalai için yaptığı açıklamada astronomik bir teklif gelmediği sürece bu oyuncuyları satmayı düşünmediklerini söylemişti.

ŞENOL GÜNEŞ, MİLLİ TAKIM'DA UĞURCAN'I TERCİH ETMİŞTİ

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de Uğurcan Çakır'ı tercih etmişti. Deneyimli teknik adam, Altay Bayındır'ı oynatmaması sebebiyle bazı kesimlerden eleştiri de almıştı. Uğurcan Çakır ise EURO 2020'de grup aşamasının en çok kurtarış yapan kalecisi olmuştu.