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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un eski golcüsü Benik Afobe'nin yeni takımı belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un eski golcüsü Benik Afobe'nin yeni takımı belli oldu

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un eski golcüsü Benik Afobe'nin yeni takımı belli oldu

Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Benik Afobe, Championship ekibi Millwall'a transfer oldu.

Spor Arena Dış Haber - Trabzonspor'un geçen sezon Stoke City'den kiralık olarak oynattığı forvet Benik Afobe, İngiltere Championship ekibi Millwall'a transfer oldu. Millwall'dan yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.

Afobe geçen sezon Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkmış, 5 gol atmıştı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonsporun eski golcüsü Benik Afobenin yeni takımı belli oldu

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