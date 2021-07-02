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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un eski golcüsü Benik Afobe'nin yeni takımı belli oldu
Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Benik Afobe, Championship ekibi Millwall'a transfer oldu.
Spor Arena Dış Haber - Trabzonspor'un geçen sezon Stoke City'den kiralık olarak oynattığı forvet Benik Afobe, İngiltere Championship ekibi Millwall'a transfer oldu. Millwall'dan yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.
Afobe geçen sezon Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkmış, 5 gol atmıştı.