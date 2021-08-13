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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Simon Deli'nin menajeri kızdırdı!
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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Simon Deli'nin menajeri kızdırdı!

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Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Simon Deli'nin menajeri kızdırdı!

Trabzonspor'un transferi için Club Brugge ile anlaşmaya vardığı Simon Deli'nin menajeri, Bordo-Mavili kulübün teklifi üzerinden Adana Demirspor başta olmak üzere birçok Türk kulübü ile temasa geçti. Başkanların durumu Trabzonspor'a haber vermesi üzerine Deli transferi askıya alındı.

Trabzonspor, Club Brugge takımında forma giyen Fildişi Sahilli Simon Deli'nin transferinde önemli mesafe kat etmişti.

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki savunmacının bonservisi için kulübüyle büyük ölçüde anlaşan bordo- mavililer, ardından oyuncuyla görüşmelere başlamış ve imzaya yaklaşmıştı.

Ancak Deli'nin menajerinin Trabzonspor'un teklifinin üzerinden Adana Demirspor başta olmak üzere birçok Türk kulübü ile temasa geçmesi ve başkanların durumu Trabzonspor'a haber vermesi üzerine bordo-mavililer transferi askıya aldı.

Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonsporun anlaşmaya vardığı Simon Delinin menajeri kızdırdı

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