Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonsporlu taraftarlarının Alexander Sörtloth'a yaptığı "Come to Trabzon" çağrısı 1 milyonu geçti

Bordo mavili taraftarlar Alexander Sörtloth'un geri dönmesi için sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımın altına yüzbinlerce "Come to Trabzonspor" mesajı gönderdi.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligde attığı 24 golle gol kralı olan ve Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörtloth'un geri dönmesi gündemde.

Transferi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da doğrularken sosyal medyada Alexander Sörtloth çılgınlığı yaşandı.

Norveçli golcünün sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımın altına 1 milyon üzerinde "Come to Trabzonspor" mesajı gönderildi.

"SÖRLOTH’U BEKLEMEYE RAZIYIM"

Avcı geçtiğimiz günlerde oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar, keşke olsa. Bekleyelim, görelim. Hatta başkana, ‘Sörloth’u bekleyeceksek ben beklemeye razıyım’ dedim. Çünkü burayı yaşamış, 30 gol atmış, burada seviliyor, düzgün karakter. Olabiliyorsa bu bizi mutlu eder. Olmuyorsa B planını devreye sokacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARIYOR

Bordo mavili ekipte forma giydiği 1 sezonda fırtınalar estiren ve ligde gol kralı olan 25 yaşındaki golcü, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış, birçok kulübün de transfer listesinde girmişti.

Seçimini Bundesliga ekibi Leipzig'den yana kullanan Norveçli golcü, Almanya'da istediği performansı sergileyemezken transferde adı Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ile de anılıyor.

Leipzig'le yalnızca 6 kez ağları havalandırabilen Sörloth'un, büyük çıkış yakaladığı Türkiye'ye geri dönebileceği belirtiliyor.

Saha içinin yanı sıra saha dışında da sempatik tavırlarıyla ilgi çeken oyuncu, birçok kez sevgilisi Lena ile kameraların karşısına çıkmıştı.

Bordo mavili formayla toplamda 49 maça çıkan Sörloth, 33 gol atıp 11 de asist yapmıştı.

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