Son dakika transfer haberi | Trabzonspor'dan Yunus Mallı bombası

Trabzonspor devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek... Özellikle orta sahaya mutlaka takviye gerçekleştirecek olan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da hem sezon başındaki görüşmelerde hem de gelmeden önce yapılan son temaslarda bu yönde fikir belirttiği öğrenildi. 6 numara diye tabir edilen defansif orta saha mevki için erkenden çalışmalara başlayan Fırtına, ekstra olarak 10 numara da alabilir.

HOCASIYLA ANLAŞAMIYOR

Bu bölge için gündemdeki isim tanıdık: Yunus Mallı. Trabzonspor, yaz döneminde transferin son günlerinde Yunus için ciddi temaslarda bulunmuştu. Ancak o süreçte teklife pek sıcak bakmayan Yunus, Wolfsburg’da şansını denemek ve hocasının kendisiyle ilgili planlarını görmek istemişti. İşler, Yunus’un istediği gibi gitmedi. Hocası Oliver Glasner ile anlaşamayan ve Bundesliga’da 7 maçın 6’sında kulübede olan Yunus, sadece 1 karşılaşmada 58 dakikada süre bulabildi.

KONTRATI BİTECEĞİ İÇİN...

Oynamamaktan rahatsız olan Yunus Mallı, devre arasında kesinlikle ayrılmayı düşünüyor. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için de Wolfsburg’un yüksek bir rakam talep etmesi beklenmiyor. Özellikle önümüzdeki yaz düzenlenecek EURO 2020’ye mutlaka gitmek isteyen 28 yaşındaki 10 numara, istikrarlı şekilde forma giyebileceği bir takımla anlaşma fikrinde. Hatta Yunus’un Türkiye’de göz önünde olup tam anlamıyla kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK

Yazın yapılan temaslarda, tekrar görüşmek için devre arasını işaret eden Yunus Mallı’nın menaceri ve aynı zamanda amcası İlhan Mallı ile şimdiden Trabzonspor cephesi iletişim kurdu. Galatasaray ve Bundesliga ekibi Mainz’ın da ilgilendiği Yunus konusunda Bordo-Mavililer elini çabuk tutacak. Özellikle Türkiye’ye gelmeye artık sıcak bakan 28 yaşındaki yıldız konusunda Abdullah Avcı’nın da olumlu görüş belirttiği gelen bilgiler arasında. (Fanatik)

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