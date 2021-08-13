Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Resmi görüşme...

Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Ön liberoya bir transfer yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu. A Spor'un haberine göre Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Yunan orta saha için Alanyaspor ile görüşmelere başlayan Bordo-mavili kulüp, takımından izin alarak Siopis ile de görüşme yaptı.

Transfer gerçekleşirse Alanyaspor'da takım arkadaşı olan Siopis ile Bakasetas, Trabzonspor'da yeniden buluşacak.