Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Resmi görüşme...
Trabzonspor, ön libero transferi için rotayı Süper Lig'e çevirdi. Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Manolis Siopis için Alanyaspor ile görüşmelere başladı.
Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Ön liberoya bir transfer yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu. A Spor'un haberine göre Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Yunan orta saha için Alanyaspor ile görüşmelere başlayan Bordo-mavili kulüp, takımından izin alarak Siopis ile de görüşme yaptı.
Transfer gerçekleşirse Alanyaspor'da takım arkadaşı olan Siopis ile Bakasetas, Trabzonspor'da yeniden buluşacak.