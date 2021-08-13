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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Resmi görüşme...

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Resmi görüşme...

Trabzonspor, ön libero transferi için rotayı Süper Lig'e çevirdi. Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Manolis Siopis için Alanyaspor ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor'dan Siopis hamlesi! Ön liberoya bir transfer yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu. A Spor'un haberine göre Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Yunan orta saha için Alanyaspor ile görüşmelere başlayan Bordo-mavili kulüp, takımından izin alarak Siopis ile de görüşme yaptı.

Transfer gerçekleşirse Alanyaspor'da takım arkadaşı olan Siopis ile Bakasetas, Trabzonspor'da yeniden buluşacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspordan Siopis hamlesi Resmi görüşme...

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