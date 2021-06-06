MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Meling için son teklif!
GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Meling için son teklif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 08:57 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Meling için son teklif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Meling için son teklif!

Trabzonspor, Norveçli sol bek Meling için takımı Nimes’e son teklifini iletti. 26 yaşındaki oyuncu için istenen 4 milyon Euro’yu çok bulan bordo-mavili ekip, 2.5 milyon Euro önerdi.

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündemde olan Saracchi, Umut Meraş ve Wendell Borges gibi isimlere rağmen en ciddi girişim yapılan futbolcu Birger Meling oldu. Bordo-mavili ekip, Nimes'in Fransa Ligue 1'de küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği Norveçli sol bek için son bir hamle yaptı. Daha önce Fransız kulübüne 2 milyon Euro öneren ve 4 milyon Euro'luk beklenti ile karşılaşan yönetim, menajerler aracılığıyla yeni bir teklif belirledi.

KULÜBÜNDEN AYRILMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre Bordo-mavili yönetim, Fransız kulübüne taksitler halinde ödenecek 2 milyon 500 bin Euro'luk bir öneri sundu. Fransa içinden ve farklı ülkelerden teklif alan 26 yaşındaki sol bekin Nimes'ten ayrılmak istediği ve kulüple anlaşılmasından sonra teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi. Bu öneri kabul edilmezse transfer rafa kaldırılacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspordan Meling için son teklif

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi