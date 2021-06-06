Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Meling için son teklif!

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündemde olan Saracchi, Umut Meraş ve Wendell Borges gibi isimlere rağmen en ciddi girişim yapılan futbolcu Birger Meling oldu. Bordo-mavili ekip, Nimes'in Fransa Ligue 1'de küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği Norveçli sol bek için son bir hamle yaptı. Daha önce Fransız kulübüne 2 milyon Euro öneren ve 4 milyon Euro'luk beklenti ile karşılaşan yönetim, menajerler aracılığıyla yeni bir teklif belirledi.

KULÜBÜNDEN AYRILMAK İSTİYOR



Sabah'ın haberine göre Bordo-mavili yönetim, Fransız kulübüne taksitler halinde ödenecek 2 milyon 500 bin Euro'luk bir öneri sundu. Fransa içinden ve farklı ülkelerden teklif alan 26 yaşındaki sol bekin Nimes'ten ayrılmak istediği ve kulüple anlaşılmasından sonra teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi. Bu öneri kabul edilmezse transfer rafa kaldırılacak.

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