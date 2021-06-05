Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'dan Marek Hamsik için yeni teklif!
Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Slovak orta sahaya yaptığı teklifi 250 bin Euro artırdı. 33 yaşındaki oyuncunun pazartesiye kadar geri dönüş yapması bekleniyor
Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasında Marek Hamsik yer alıyor.
Slovak futbolcuya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan bordo-mavililer, beklemeye geçmişti. Hamsik'e tavan ücret 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar ve imza parası teklif eden bordo-mavililer, en geç önümüzdeki pazartesi günü Hamsik'ten bir geri dönüş bekliyor.
Sabah'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun kararına göre yol haritası belirleyecek. Hamsik için son olarak yapılan 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra bonus ve imza parasını içeren 750 bin Euro'luk teklif, 250 bin Euro daha artırılarak 1 milyon Euro'ya çıkarıldı.