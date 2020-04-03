MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'dan Jody Lukoki'ye teklif!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'dan Jody Lukoki'ye teklif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.04.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'dan Jody Lukoki'ye teklif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'dan Jody Lukoki'ye teklif!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'da transfer gelişmesi... Ludoogorets ile sözleşmesini fesh eden 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jody Lukoki'nin menajeri, Trabzonspor'un transfer teklifini itiraf etti.

Süper Lig'de 26 haftalık periyodu lider bitiren Trabzonspor, çok istediği şampiyonluğa ulaşırsa transferde de işi kolaylaşacak.

Çünkü pek çok futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörüne göre tercihlerini yapıyor, Avrupa’nın en büyük turnuvasına giden ekipler transferde bir adım öne geçiyor. Jody Lukoki de bu isimlerden biri. Devre arasında Fırtına’nın yakından ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu yeniden gündemde.

Bulgaristan ekibi Ludogorets ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesh eden Kongolu yıldızın menaceri, yaptığı açıklamayla Trabzonspor’un hala devrede olduğunu gösterdi.

‘Şampiyonlar Ligi için...’

Bulgar basınına konuşan menacer Johan Hansma, “Tüm herkes gibi salgının geçmesini bekliyoruz. Bir yandan da gelecek planları yapıyoruz. Lukoki, Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Pek çok teklif var ancak en ciddi olanı şimdilik Trabzonspor’dan diyebilirim” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspordan Jody Lukokiye teklif

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle