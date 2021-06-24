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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi resmen Hatayspor'da
Süper Lig ekibi Hatayspor, Trabzonspor forması giyen sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2017 yılında bu yana Trabzonspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, Süper Lig ekibi Hatayspor'a imza attı.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada sözleşmenin 3 yıllık olduğu ifade edildi.
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