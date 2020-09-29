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Haber Giriş: 29.09.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da yeni hedef Erik Sviatchenko

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Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da yeni hedef Erik Sviatchenko
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Stoper çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Vitor Hugo'dan olumsuz cevap alınca rotayı Erik Sviatchenko'ya çevirdi.

Trabzonspor, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Vitor Hugo transferinden vazgeçmesinin ardından rotasını FC Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'ya çevirdi.

Sabah'da yer alan habere göre; Bordo-mavililere, Midtjylland’ın çarşamba günü Slavia Prag ile oynayacağı maçtan sonra yanıt vereceğini söyleyen Erik Sviatchenko’nun serbest kalma bedeli ise 2.5 milyon Euro. Fırtına, 'Evet' cevabı alırsa bu parayı hemen ödeyip, transferi bitirecek.

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun transferinin gerçekleşmemesinden sonra gözler Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'ya çevrildi. Sviatchenko ile yapılan ilk görüşmelerde, Danimarkalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Slavia Prag ile oynayacakları maçlardan sonra kesin cevabını vereceğini söylemişti.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Bordo-mavililer şimdi, Slavia Prag ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Midtjylland'ın 30 Eylül'de evinde oynayacağı rövanş maçını bekliyor. Sviatchenko'nun "Evet" demesi halinde, Trabzonspor 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip, transferi bitirecek. Kulübü ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan 29 yaşındaki Sviatchenko, 5 kez de Danimarka A Milli Takımı forması giydi.

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonsporda yeni hedef Erik Sviatchenko

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