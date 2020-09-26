Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo transferinde pürüz çıktı

Trabzonspor, hem Brezilyalı stoper hem de Palmeiras ile anlaşmıştı. Fakat Palmeiras, son anda sözleşmeye ekstra faiz maddesi eklemek istedi.

Uzun vadeli ve taksitli bir ödeme planıyla Hugo’yu satacak olan Brezilyalılar, ödemelerin gecikmesi halinde her gün katlanarak faiz işlemesini talep etti.

Yönetim ise kulübü zor durumda bırakacak bu maddeyi kabul etmiyor. Eğer taraflar arasındaki bu pürüz giderilirse, 29 yaşındaki solak stoper Trabzon’a gelecek. (Fanatik)

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