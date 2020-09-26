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Haber Giriş: 26.09.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo transferinde pürüz çıktı

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Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo transferinde pürüz çıktı
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Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Brezilyalı stoper Vitor Hugo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor, hem Brezilyalı stoper hem de Palmeiras ile anlaşmıştı. Fakat Palmeiras, son anda sözleşmeye ekstra faiz maddesi eklemek istedi.

Uzun vadeli ve taksitli bir ödeme planıyla Hugo’yu satacak olan Brezilyalılar, ödemelerin gecikmesi halinde her gün katlanarak faiz işlemesini talep etti.

Yönetim ise kulübü zor durumda bırakacak bu maddeyi kabul etmiyor. Eğer taraflar arasındaki bu pürüz giderilirse, 29 yaşındaki solak stoper Trabzon’a gelecek. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonsporda Vitor Hugo transferinde pürüz çıktı

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