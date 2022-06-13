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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Trezeguet için Abdullah Avcı devrede! Cornelius'tan Larsen sözleri...

#Transfer#Trabzonspor#Trezeguet
Son dakika transfer haberi: Trabzonsporda Trezeguet için Abdullah Avcı devrede Corneliustan Larsen sözleri...

Trabzonspor, Trezeguet transferine kilitlenmiş durumda... Yönetim, Aston Villa ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor, diğer taraftan da teknik direktör Abdullah Avcı Mısırlı yıldız ile görüşüyor. Öte yandan Danimarka Milli Takımı'nda bulunan Cornelius, kampa kendisini görmeye gelen taraftarlara Jens Stryger Larsen ile ilgili konuştu.

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Trabzonspor'da gündem Trezeguet transferi... Yeni kontrat konusunda Nwakaeme ile bir türlü anlaşamayan Bordo-Mavililer, Mısırlı yıldızla kanattaki boşluğu doldurmak istiyor. İtalyan basınına göre Fenerbahçe ’nin de Trezeguet’ye ilgisi var, ancak Trabzonspor görüşmelerde daha önde.

Fanatik'in haberine göre Aston Villa, 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki isim için 4 milyon Euro’dan kapıyı açarken, Bordo-Mavili yönetim pazarlıkları sürdürüyor. Rakamı daha uygun seviyelere çekmeye çalışan Fırtına’da, teknik direktör Abdullah Avcı da sürece dahil oldu. Oyuncu ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Avcı, gelecek sezonki planlarını Trezeguet’ye anlattı. Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Abdullah Avcı, aynı politikayı izliyor.

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Yoğun ilgiden memnun

Trabzonspor’un ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Mısırlı futbolcunun, Bordo- Mavili formayı giymeye oldukça sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferde ciddi aşama kaydedilmesi bekleniyor. Kasımpaşa’da sergilediği müthiş performansın ardından 2019’da 10 milyon Euro bonservisle Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet, bu sezonun ikinci yarısında Başakşehir’de çıktığı 13 lig maçında 6 gol, 4 asistlik skor katkısı göstermişti.

Gerrard onu düşünmüyor

Premier Ligi 14. sırada tamamlayan Aston Villa, gelecek sezon kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor. İngiliz ekibinin teknik patronu Steven Gerrard daha güçlü bir takım kurmak isterken, devre arasında kiralık gönderdiği Trezeguet’yi önümüzdeki yıl da kadroda düşünmüyor. Transfer sürecinde Mısırlı yıldızın yapacağı kulüp tercihi belirleyici olacak. İlk etapta bonservis olarak kapı 4 milyon Euro’dan açılsa da Aston Villa’nın rakamı düşürebileceği öğrenildi.

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CORNELIUS'TAN TARAFTARA LARSEN MESAJI

Trabzonspor'un uzun süredir takip ettiği Stryger Larsen, Uluslar Ligi’nde de canlı olarak izlenmişti. Hem sağ hem de sol bekte görev yapan Danimarkalı futbolcu, stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Abdullah Avcı’nın pek çok farklı mevkide forma giydiği için transfer edilmesini istediği Larsen konusunda, Trabzonsporlu taraflarlar devreye girdi.

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Önceki gün Danimarka Milli Takımı’nın kampını ziyaret eden ve idman sonrasında forma imzalatan Bordo-Mavili futbolseverler, Cornelius’a "Larsen’i satın alıyor muyuz?" sorusunu yöneltirken, Fırtına’nın yıldızı gülümseyerek “Satın almaya gerek yok. Bonservisi elinde. Hocayla konuştum, alacak!” cevabını verdi.

Larsen: ‘Çok iyi anlaşıyoruz’

Udinese ile kontratı sona eren 31 yaşındaki Larsen ise Trabzonspor formalı taraftarları Danimarka Milli Takımı’nın idmanında görünce şaşırdı. Transferle ilgili yorum yapmayan tecrübeli savunmacı, “Cornelius ile çok iyi anlaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı elbette isterim” dedi.

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#Transfer#Trabzonspor#Trezeguet

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