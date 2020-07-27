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Haber Giriş: 27.07.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspor'da Mohamed Elneny süprizi

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Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspor'da Mohamed Elneny süprizi
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Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Arsenal'de kadroda düşünülmeyen Mohamed Elneny'nin Trabzonspor'a önerildiği belirtildi.

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Badou Ndiaye'nin, Stoke City'e dönecek olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Beşiktaş'tan ayrılan Mohamed Elneny önerildi.

Trabzonspor'a flaş öneri... Menajerler, sezon ortasında Obi Mikel ile yollarını ayıran ve sezon sonunda Badou Ndiaye'nin, Stoke City'e dönecek olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Fırtına'ya Beşiktaş'tan ayrılan Mohamed Elneny'i kiralayabileceklerini iletti.

ELNENY DE SICAK BAKIYOR

Mısırlı orta sahanın da Bordo-Mavililer'e gitmeye sıcak baktığı iddia edilirken, ilerleyen günlerde transfer için karşılıklı adımların atılabileceği öne sürüldü. Beşiktaş, Elneny'i sezon başında Arsenal'dan kiralamış ve yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro ücret vermişti.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkarken 1 gol ve 4 asist kaydetti.

Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonsporda Mohamed Elneny süprizi

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