Son dakika transfer haberi | Trabzonspor'da Hosseini'nin satışı gündemde

24 yaşındaki oyuncu, birkaç ekipten ciddi ilgi görürken, yönetim de teklifleri değerlendirme kararı aldı. İranlı oyuncunun geleceğinin belirlenmesi için teknik direktör Newton'un kararı da oldukça önemli.

Messias ile yollar ayrılırken, Costa ile Campi'nin de durumunun belirsiz olması yönetimi düşündürüyor. (Fanatik)

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