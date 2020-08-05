Son dakika transfer haberi | Trabzonspor'da Hosseini'nin satışı gündemde
Trabzonspor'da geçen sezon başında İran'dan transfer edilen Majid Hosseini bu sene fazla forma şansı bulamamasına rağmen Avrupa ekiplerini peşine taktı.
24 yaşındaki oyuncu, birkaç ekipten ciddi ilgi görürken, yönetim de teklifleri değerlendirme kararı aldı. İranlı oyuncunun geleceğinin belirlenmesi için teknik direktör Newton'un kararı da oldukça önemli.
Messias ile yollar ayrılırken, Costa ile Campi'nin de durumunun belirsiz olması yönetimi düşündürüyor. (Fanatik)
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