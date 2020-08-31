Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da hedef Victor Hugo

Geride bıraktığımız sezon ilk 6'da yer alan takımlar arasında en çok gol (42) yiyen ekip olan Trabzonspor savunmasını güçlendirmekte kararlı...

Sezonun sona ermesiyle stoper arayışında olan Bordo-Mavili ekip birçok isimle temas halinde. Adaylardan biri de Brezilya ekibi Palmeiras'ta görev yapan Vitor Hugo.

29 yaşındaki stoper için uzun zamandır görüşmeler devam ederken, Fırtına cephesi bu transfer için ciddi anlamda bastırmaya başladı. Brezilyalı oyuncu için önceki gece takımının Bahia ile oynadığı maçta yedek kulübesinde oturdu. Son dönemde gözden düşen ve 4. stoper konumunda yer alan Hugo için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. (Fanatik)

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