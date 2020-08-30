MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da Gustavo Scarpa sesleri!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da Gustavo Scarpa sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.08.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da Gustavo Scarpa sesleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da Gustavo Scarpa sesleri!
Abone Olgoogle-news

Hücuma yönelik orta saha transferi düşünen Trabzonspor için Brezilya'dan transfer iddiası geldi.

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor yönetiminin gündemine flaş bir isim geldi.

Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve on numarada pozisyonunda forma giyen Gustavo Scarpa ile Bordo-Mavili ekibin ilgilendiğini yazdı. Ayrıca haberde, 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi.

Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen Scarpa, bu sezon 10 maça çıktı. Yıldız oyuncu, görev bulduğu 101 dakika içerisinde 1 gol ve asistlik performans sergiledi. Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonsporda Gustavo Scarpa sesleri

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle