Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da gündem Dalbert Henrique! 7 milyon euro detayı...

Trabzonspor 'un gündeme Inter'de forma giyen sol bek Dalbert geldi. Geçen sezonu kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de tamamlayan Brezilyalı oyuncu Dalbert'in transferi için Trabzonspor çalışmalarını hızlandırdı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı bilgiye göre Trabzonspor, Dalbert Henrique'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanırken 7 milyon euro satın alma opsiyonu da olduğunu belirtti.

İki sezondur kiralık

Dalbert geçen sezonu Rennes, önceki sezonu da Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. Dalbert, Fiorentina'da 34 resmi maçta 6 asist yapmıştı. Dalbert, Inter'de 28 maçta görev yaptı.