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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da gündem Dalbert Henrique! 7 milyon euro detayı...
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Futbol
Haber Giriş: 10.07.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da gündem Dalbert Henrique! 7 milyon euro detayı...

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Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da gündem Dalbert Henrique! 7 milyon euro detayı...

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor, sol bek bölgesi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önemli oyuncuları kadrosuna katan bordo-mavili takım, Inter'de forma giyen sol bek Dalbert transferini tamamlamaya çok yaklaştı.

Trabzonspor 'un gündeme Inter'de forma giyen sol bek Dalbert geldi. Geçen sezonu kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de tamamlayan Brezilyalı oyuncu Dalbert'in transferi için Trabzonspor çalışmalarını hızlandırdı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı bilgiye göre Trabzonspor, Dalbert Henrique'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanırken 7 milyon euro satın alma opsiyonu da olduğunu belirtti.

İki sezondur kiralık

Dalbert geçen sezonu Rennes, önceki sezonu da Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. Dalbert, Fiorentina'da 34 resmi maçta 6 asist yapmıştı. Dalbert, Inter'de 28 maçta görev yaptı.

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