Son dakika transfer haberi | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan transfer açıklaması!
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor maçı öncesi transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Newton'un sözleri;
"Hem yeni transferlerden hem de takımın genelinden daha iyi bir performans bekliyorum. Diabate'nin transferinden çok mutluyum. Ancak yorgunluğu dolayısıyla bugün kadroya almadık."
"1-2 TRANSFERİMİZ DAHA OLABİLİR"
"Doğru isimleri getirmek için çalışıyoruz. Belki 1-2 transferimiz daha olabilir."
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