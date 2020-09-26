Son dakika transfer haberi | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Newton'un sözleri;

"Hem yeni transferlerden hem de takımın genelinden daha iyi bir performans bekliyorum. Diabate'nin transferinden çok mutluyum. Ancak yorgunluğu dolayısıyla bugün kadroya almadık."

"1-2 TRANSFERİMİZ DAHA OLABİLİR"

"Doğru isimleri getirmek için çalışıyoruz. Belki 1-2 transferimiz daha olabilir."