Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan Alexander Sörloth açıklaması! "Saygısızlık oluyor..."

Bordo mavili kulüple gol krallığı yaşayan ve Leipzig'de istediği performansı sergileyemeyen Norveçli golcünün yeniden Trabzon'a döneceği konuşulurken başkandan açıklama geldi.

Sörloth konusunda Leipzig'in henüz bir karar vermediğini belirten Ağaoğlu, "Sörloth ile ilgili ben net ifadeler kullanmama rağmen farklı algılandı. Leipzig'in şu an vermiş olduğu bir karar yok. Dolayısıyla daha karar verilmemişken Sörloth'un isminin bu kadar gündeme getirilmesi o kulübe de saygısızlık oluyor. Şampiyonluk mücadelesini verebilmek için bazı taşların yerine oturması gerekiyordu. Trabzonspor'da şu anda o taşlar yerinde ve Trabzonspor'un önümüzdeki sezon vereceği mücadele, şampiyonluk mücadelesidir." diye konuştu.

"SÖRLOTH’U BEKLEMEYE RAZIYIM"

Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar, keşke olsa. Bekleyelim, görelim. Hatta başkana, ‘Sörloth’u bekleyeceksek ben beklemeye razıyım’ dedim. Çünkü burayı yaşamış, 30 gol atmış, burada seviliyor, düzgün karakter. Olabiliyorsa bu bizi mutlu eder. Olmuyorsa B planını devreye sokacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligde attığı 24 golle gol kralı olan ve Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörtloth'un geri dönmesi gündemdeki sıcaklığını korumaya devam edecek gibi gözüküyor.

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