MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor'da son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi