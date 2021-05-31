Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Sörloth ve Hamsik itirafları!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN SPORTS'a bir röportaj verdi ve bordo-mavili takımın transfer planlarına dair tüm detayları anlattı.

Avcı ayrıca, Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth ve yıldız isim Marek Hamsik transferleriyle ilgili de itiraflarda bulundu.

İşte Avcı'nın yaptığı açıklamalar;

Vitor Hugo, Edgar devam ediyor, Hüseyin devam ediyor. Bir tane de net, size'ı olan, bu ligi yaşamış bir oyuncuyu daha kadroya katacağım stopere. Sol bekte 7-8 oyuncu üzerinden çalışma yapıyoruz. Bazen oyuncunun tercihi olmuyor, bazen ekonomi olmuyor, bazen bizim beklentimiz farklı oluyor. 1 sol bek alacağız. Bruno Peres sol bek de oynayabiliyor, Roma da iki tarafta oynadı. Sol bek orijinli net oyuncu alacağım. Bir tane orta sahaya oyunun iki yönünü oynayabilen, belki marka değeri olan bir oyuncu kadroya katacağız. 38 lig, Avrupa Kupası var, bu 50-55 maç arasında gider, bunun içinde olmak isteyen, doğru planlayan bir ekip olmak istiyoruz. Trabzon'un desteğinin karşılığını vereceğiz diye düşünüyorum.

"TRABZON'A GELMEDEN ÖNCE ANALİZ YAPTIM"

Trabzonspor’dan teklif aldığımda tatildeydim. ‘Bana birkaç gün izin verin’ dedim. Gitmeden önce de bir analiz yaptım. Tespitlerim vardı. Önceki sene ikinci olan, Türkiye Kupası alan bir takımdı. Teknik olarak hazırlıklıydım.

Bir şampiyon kadar, 2,3 puan ortalaması yakalayan, en fazla gol yiyenden en az gol yiyene dönen bir takım olduk. Bütün verileri konuşabiliriz. İçinde bir kupa alan, bununla yetinmeyen bir takım.

"MÜCADELENİN İÇİNDE OLMAYA GELDİM"

Ligin yaş ortalaması en düşük takımıyız. Şampiyonluk için deneyime ihtiyaç var daha önceki senelere baktığımızda. Geçen seneki en genç takımı biraz yukarı çekmeye çalışıyoruz, deneyim katmaya çalışıyoruz. Gençlerle devam edelim, şampiyon olalımı bu lig kaldırmıyor. Ben bir Karadenizliyim. Asi ruhu, inatçılığı, bırakmayan ruhu bildiğim için bu mücadelenin içinde olmaya gittim. Buranın geninde bu var.

"HEDEFLİ OYUNCULARI KADROYA KATMAMIZ GEREKİYOR"

3 kiralık oyuncumuz ayrıldı, teşekkür ettik. Değer verdiğim Kamil Ahmet ve Hosseini ile de yollar ayrıldı. Bazen yeni yüzler, daha hedefli oyuncular kadroya katmak gerekiyor. Hüseyin Türkmen devam ediyor. Faruk Can, Serkan, altyapıdan yatırımlar var. Oyunun her mevkisinde oyuncu kalitesi yüksek, rekabet ortamını oluşturan seçenekler olacak. Kulübeye döndüğümde hemen hamle yapamadığım zamanlar oldu. Bazen ligin oyununun nasıl oynandığını, takımların savunma zaaflarının nasıl olduğunu bilip ona göre oyuncu profillerini seçiyorum.

"OYUNCU KALİTESİ ARTMALI"

Hiçbir takım Trabzonspor karşısında oyunun bütünlüğünü ele alamadı 32 haftada. Hiçbir zaman mahkum olan bir Trabzonspor olmadı. Fenerbahçe maçını oyun başında kaybettik. Yeterlilik ve oyuncu karakteri devreye giriyor burada. Uyum içinde çalışıyoruz, herkesin birbirinden haberi var. Her yerde oyuncu kalitesinin arttığı bir durum oluşturmamız gerekiyor.

"BAZEN LİGE GÖRE AKSİYON, BAZEN RİSK..."

Nwakaeme, Ekuban, Djaniny sözleşmeli oyuncularımız ve devam ediyorlar. Ömür'ü kenarda da kullanabiliyorum. Verimliliklerini attırmak için net bir santrfor ve bir kenar oyuncuyu arayışımız devam ediyor. Gervinho'yu da aldık, uluslararası bir oyuncu. Yetenekli oyuncu almak önemli. Bazen lige göre aksiyon, bazen biraz daha risk. Set oyunlarının çok tekrarlarını yapmak ve sonuçlandırma antrenmanlarını arttırmak gerekiyor.

"SORLOTH İÇİN BAŞKAN ÇALIŞMA YAPIYOR"

Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz.

"HAMSIK DOĞRU, UĞRAŞIYORUZ"

Orta sahaya bir marka oyuncu için çalışıyoruz. Hamsik doğru, büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Bunların hepsinin içinde Trabzonspor ekonomisinin uygun olması gerekiyor.

"BEN DE 3-0'LIK MAÇLAR İSTİYORUM"

Ben de 3-0'lık maçlar istiyorum ama bu oyunlar arada olacak. Rakipler de savunma yapıyor. Bunu hücum opsiyonları çözüyor. Sörloth 30 küsur gol, Novak ile Sosa 15 gol, 55 gole etki etmiş oyuncu bu sezon yoktu. Çalışmaya devam edeceğiz, inşallah karşılığını alırız.

"YAPTIĞIMIZ KAVGALAR KÖTÜ ÖRNEK"

Yaptığımız kavgalar, çıkışlarımız, demeçlerimiz çok kötü örnek oluyor. Belki iklimimiz böyle ama biraz daha tolore etmemiz lazım. Bu oyun çok güzel bir oyun, daha güzel hale getirebilmek için bunlardan uzak kalmamız gerekiyor. Ben uzak kalmaya çalışan bir teknik direktörüm. Herkes hatalar yapabiliyor. Konuşulanları bir kenara koysak, unutuldu diyeceğiz ama bıraktığımız izler var. Bu oyuna saygı gösterelim, gelenlere örnek olalım. Televizyonda artık sadece maç izliyorum, olumsuz senaryoların, komplo teorilerinin içinde olmak istemiyorum, kafam basmıyor. Saf ve temiz oyuna saygı gösterelim.