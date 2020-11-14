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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!
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Haber Giriş: 14.11.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!

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Lille formasıyla Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen ve 6 golle krallık yarışında zirvede yer alan Yusuf Yazıcı için Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester United gibi dev takımlar devreye girdi. Trabzonspor, Yusuf'un başka bir kulübe satılması halinde yüzde 20 pay hakkına sahip olacak.

Avrupa, Trabzonspor'un geçen sezon Fransız ekibi Lille'e rekor bir bonservis bedeliyle sattığı Yusuf Yazıcı'yı konuşmaya devam ediyor.

Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alan Yusuf için Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester United gibi dev takımların devrede olduğunu dile getiriliyor.

Trabzonspor, Yusuf'un başka bir kulübe satılması halinde yüzde 20 pay hakkına sahip olacak.(Fotomaç)

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