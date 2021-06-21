MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor sol beke Onur Atasayar’ı istiyor
GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor sol beke Onur Atasayar’ı istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 21.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor sol beke Onur Atasayar’ı istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor sol beke Onur Atasayar’ı istiyor

Yeni sezon öncesi Gervinho, Peres, Hamsik ve son olarak Koita’yı kadrosuna katan Trabzonspor’un mevcut kadrosundaki yabancı oyuncusu sayısı 13’e yükseldi.

Takımda kimse ile vedalaşamaması durumunda sadece 1 yabancı transfer etme hakkı bulunan ve bu kontenjanını forvet için kullanması beklenen bordo mavililer diğer bölgeler için rotasını yerli oyunculara çevirdi.

Sol bek, sağ bek ve orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Karadeniz ekibinin Bursaspor ile sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Onur Atasayar’ı gündeme aldığı öğrenildi.

Bonservis ödenmeyecek olması 26 yaşındaki oyuncunun transferini daha cazip hale getirirken yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşmaya çok yaklaştığı öğrenildi.

Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor sol beke Onur Atasayar’ı istiyor

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi