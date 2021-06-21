Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor sol beke Onur Atasayar’ı istiyor

Takımda kimse ile vedalaşamaması durumunda sadece 1 yabancı transfer etme hakkı bulunan ve bu kontenjanını forvet için kullanması beklenen bordo mavililer diğer bölgeler için rotasını yerli oyunculara çevirdi.

Sol bek, sağ bek ve orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Karadeniz ekibinin Bursaspor ile sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Onur Atasayar’ı gündeme aldığı öğrenildi.

Bonservis ödenmeyecek olması 26 yaşındaki oyuncunun transferini daha cazip hale getirirken yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşmaya çok yaklaştığı öğrenildi.

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