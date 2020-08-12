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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Marlon Rodrigues'i KAP'a bildirdi!
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Haber Giriş: 12.08.2020 - 02:12,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Marlon Rodrigues'i KAP'a bildirdi!

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Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Marlon Rodrigues'i KAP'a bildirdi!
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Trabzonspor, sol bek Marlon Rodrigues'in kiralanması için Fluminense ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier’in kiralanması konusunda Fluminense’yle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Marlon Rodriguesi KAPa bildirdi

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