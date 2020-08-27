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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspor, Jose Sosa'nın yerini Conor Hourihane ile dolduruyor!
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Haber Giriş: 27.08.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspor, Jose Sosa'nın yerini Conor Hourihane ile dolduruyor!

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Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspor, Jose Sosa'nın yerini Conor Hourihane ile dolduruyor!
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Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'ın isteği doğrultusunda orta saha hattını güçlendirmek için harekete geçti. Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın İrlandalı oyuncusu Conor Hourihane ismi ön plana çıktı.

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Trabzonspor'da bu pozisyon için çalışmalar sürüyor.

Trabzonspor'a, son olarak menajerler aracılığıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın İrlandalı oyuncusu Conor Hourihane’in önerildiği bildirildi. Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi.

GOLCÜ ORTA SAHA

Conor Hourihane, Aston Villa’da 5. sezonu içerisinde bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Aston Villa’dan önce; Barnsley, Plymouth Argyle, Ipswich Town ve Sunderland gibi kulüplerde de forma giymişti. Kulübünde geride bıraktığı 4 sezonda 145 karşılaşmada görev yapan Hourihane, takımına 28 gollük katkı sağlamıştı. (Fanatik)

 

Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspor, Jose Sosanın yerini Conor Hourihane ile dolduruyor

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