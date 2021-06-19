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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Trabzonspor iki ismin transferinden vazgeçti!
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Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor iki ismin transferinden vazgeçti!

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor iki ismin transferinden vazgeçti!

Trabzonspor, Bursasporlu Burak Kapacak ve Keçiörengücü forması giyen Barış Alper’in transferinden yüksek bonservisler nedeniyle vazgeçti.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz isimleri için yaptığı görüşmelerden eli boş döndü. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yabancı oyuncu sınırlaması kararı geldikten sonra bir oyuncuya talip olduk, 3.5 milyon Euro talep edildi" dediği ismin Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki Burak Kapacak için yapılan görüşmelerde de yüksek ücretlerin talep edilmesi nedeniyle transfer askıya alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibiyle yeni yerli transfer listesi hazırlayacağı belirtildi. (Sabah)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor iki ismin transferinden vazgeçti

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