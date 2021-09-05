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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hırvat sol bek Bradaric’e teklif götürdü
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Futbol
Haber Giriş: 05.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hırvat sol bek Bradaric’e teklif götürdü

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hırvat sol bek Bradaric’e teklif götürdü

Sol bek arayışını sürdüren Trabzonspor, Dinamo Batumi forması giyen İrakli Azaro’nun ardından Lille’in 21 yaşındaki oyuncusu Domagoj Bradaric’e teklif götürdü.

Futbolcuyu kiralamak isteyen Karadeniz ekibinin, yılda 550 bin Euro kazanan Hırvat futbolcuya 750 bin Euro önerdiği belirtildi.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın da forma giydiği Lille’de Reinildo ve Gudmundsson’un ardından 3. alternatif konumuna düşen Bradaric’i ikna çabaları sürüyor.

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hırvat sol bek Bradaric’e teklif götürdü

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