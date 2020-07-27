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Haber Giriş: 27.07.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor Hasan Hüseyin Acar için Kayserispor'dan söz aldı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor Hasan Hüseyin Acar için Kayserispor'dan söz aldı!
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Trabzonspor devre arasından bu yana istediği Hasan Hüseyin Acar transferinde sona geldi. Önceki gün oynanan Kayserispor maçı öncesinde Sarı-Kırmızılı yönetim ile görüşen Bordo-Mavililer, transferi masaya yatırdı. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi, Kayseri’den söz aldı.

Önceki gün oynanan karşılaşma öncesinde Trabzonspor ile Kayserispor yönetimi bir araya geldi, görüşmede Hasan Hüseyin Acar’ın transferi konuşuldu. Fırtına, devre arasından bu yana istediği tecrübeli orta saha için Sarı-Kırmızılılar’dan söz aldı. Kayserispor'un Süper Lig'e veda etmesiyle bu transferin gerçekleşme ihtimali daha da yükseldi.

Yeni hoca bekleniyor

Şu anda teknik direktör belirsizliği olması nedeniyle görüşmeleri resmi olarak tamamlayamayan Fırtına, hocanın açıklanmasının ardından daha ciddi adımlar atacak. Sarı-Kırmızılılar’ın Süper Lig’e veda etmesi sonrasında Hasan Hüseyin’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, transferin sadece imzaya kaldığı gelen haberler arasında.

‘Teklif aldım’

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Devre arasında ciddi anlamda Trabzonspor’dan teklif aldım. Başka takımların da ilgisi oldu ancak bu zor dönemde Kayserispor’u bırakmak istemedim." (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor Hasan Hüseyin Acar için Kayserispordan söz aldı

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