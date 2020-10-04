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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Djaniny Semedo transferini resmen açıkladı
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 01:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Djaniny Semedo transferini resmen açıkladı

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Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Djaniny Semedo transferini resmen açıkladı
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Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, serbest konumdaki Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo mavili ekip, anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, oyuncuya; 2020-2021 sezonu için 1.300.000 euro, 2021-2022 sezonu için 1.300.000 euro ve 2022-2023 sezonu için 1.400.000 euro ödeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15’i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10’u ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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