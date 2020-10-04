Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Djaniny Semedo transferini resmen açıkladı
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, serbest konumdaki Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Bordo mavili ekip, anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, oyuncuya; 2020-2021 sezonu için 1.300.000 euro, 2021-2022 sezonu için 1.300.000 euro ve 2022-2023 sezonu için 1.400.000 euro ödeyeceğini açıkladı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15’i, futbolcuya ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10’u ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
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